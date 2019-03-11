مصر توقع اتفاقية لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميغاوات

وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر ”محمد مصطفى الخياط“ مع شركة ليكيلا باور الإنجليزية، اتفاقية حق الانتفاع لإنشاء مشروع محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) في منطقة خليج السويس.

وأوضح الخياط، أن ”التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالي 325 مليون دولار، وسيتم الإغلاق المالي في سبتمبر 2019، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع في يونيو 2022“.

وأضاف، أنه ”من المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج طاقة تقدر بحوالي مليار (ك.و.س) سنويًا، فضلًا عن تحقيق توفير في الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، ما يسهم في خفض معدل الانبعاثات بحوالي 1.1 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء وبعد تنفيذ المشروع“.

وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، شهد توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ليكيلا باور الإنجليزية.