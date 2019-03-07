باستثمارات بـ 20 مليون دولار.. مصر توقع اتفاقية مع شركة ألمانية للتنقيب عن البترول

وقعت مصر اتفاقية جديدة للتنقيب والبحث عن البترول مع شركة ”ديا“ الألمانية لتنفيذ برامج تنمية وزيادة الإنتاج البترولي باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، فإن الوزير المهندس طارق الملا وقع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس.

ولفت البيان إلى أن توقيع الاتفاقية تم بين هيئة البترول في مصر، وشركة ”ديا“ الألمانية، للبحث عن آبار بترول جديدة في إطار تنفيذ برامج تنمية وزيادة الإنتاج البترولي باستثمارات 20 مليون دولار.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تشمل التزام الشركة الألمانية بالقيام بأنشطة الحفر وتطوير التسهيلات الإنتاجية، وتشغيل وصيانة مصنع استخلاص البوتاغاز من حقول الإنتاج التابعة لها بخليج السويس، والذي يؤول إنتاجه من البوتاغاز بالكامل إلى هيئة البترول.

ووقع الاتفاقية مع وزير البترول، المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس سامح صبري، المدير العام لشركة ديا الألمانية في مصر، بحضور الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس علاء البطل، نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والاتفاقيات.

وقال وزير البترول المصري، عقب التوقيع، إن قطاع البترول تبنى استراتيجية متكاملة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وضمان أمن واستدامة الطاقة، مشيرًا إلى أن حرص شركة ديا الألمانية وشركات البترول العالمية على ضخ استثمارات إضافية في مناطق عملها أو في مناطق جديدة؛ يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في قطاع البترول والفرص والاحتمالات البترولية التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

وأضاف الملا أن الشراكة المثمرة مع شركة ديا الألمانية منذ أكثر من 45 عامًا أسهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.

ولفت الوزير، بحسب البيان إلى أن القطاع مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب ‏مزيد من الاستثمارات، خاصة أن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ‏ولم تبح بعد بكل أسرارها.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة ديا الألمانية في مصر، سامح صبري، أن جهود تطوير وتحديث قطاع البترول نجحت في تكوين مناخ استثماري جاذب ومحفز وتزايد الثقة.

وأوضح أن ”ديا“ ضخت 800 مليون دولار في حقول خليج السويس ودسوق وشمال الإسكندرية خلال عامي 2017 – 2018، وتخطط لضخ استثمارات بـ 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 225 مليون دولار في منطقة خليج السويس وحدها.