مصري يمارس الجنس مع بناته الثلاث وهذا مصيره

بعد موافقة مفتي الديار المصرية على الحكم، أصدرت محكمة مصرية أمس الأربعاء حكمها بإعدام خمسيني، بعد ارتكابه جريمة معاشرة بناته الثلاث جنسيًّا، معاشرة الأزواج وتهديده بقتلهن حال رفضهن طلبه، إلى جانب حمل إحداهن سفاحًا.

وقضت محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية على المتهم بالإعدام شنقًا، بعد أن أحالت أوراقه إلى فضيلة المفتي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتحديد جلسة أمس للنطق بالحكم.

وتضمنت أوراق القضية أن الأب المتهم ”50 عامًا – فلاح“، أجبر بناته الثلاث ”33 عامًا – متزوجة“، و“28 عامًا – مطلقة“، و“ 13 عامًا – طالبة“ على معاشرته جنسيًا، وتهديدهن بالقتل حال رفضهن، لينتج عن ذلك حمل إحداهن سفاحًا.

وبدأ كشف القضية باختفاء الابنة الصغرى عن المنزل، لتقوم الأم بالبحث عنها، ثم كانت الصدمة بالعثور عليها مع والدها في الأرض الزراعية، وممارسته للجنس معها، لتحكي الابنة لوالدتها ما يفعله والدها بها.

كما تبيَّن أن الأب المتهم عاشر ابنته المتزوجة عنوة داخل منزلها وتحت تهديد السلاح، وتهديدها بالقتل حال عدم موافقتها على ممارسة الجنس معه مرةً كلَّ شهر، إلى جانب تكرار الأمر مع الابنة المطلقة، والصغرى.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم بعد بلاغ يفيد بارتكابه تلك الجرائم، ليتم إحالته للمحاكمة، وصولًا إلى الحكم السابق.