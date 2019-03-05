السعودية ترفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا

قالت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في أبريل/ نيسان 0.50 دولار للبرميل، مقارنة مع آذار/ مارس، ليصبح بعلاوة 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 30 سنتًا لشهر نيسان/ أبريل، مقارنة مع الشهر السابق إلى خصم قدره 1.90 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة انتركونتننتال.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة بعلاوة 3.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، لشهر نيسان/ أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق.