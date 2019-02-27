أرامكو تدرس الدخول في مشاريع غاز خارجية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين ناصر أن الشركة تدرس الدخول في مشاريع غاز في عدة دول بما فيها روسيا والولايات المتحدة وأستراليا ودول أفريقية بهدف أن تصبح واحدة من أكبر اللاعبين في صناعة الغاز في العالم.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية إن “ سوق الغاز أصبح سوقًا كبيرة جدًا ونحن نريد أن نكون أحد أكبر اللاعبين في هذا السوق من خلال الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي والغاز المسال في الخارج.“

وردًا على سؤال عما إذا كانت أرامكو ستضخ استثمارات في مشاريع غاز كبيرة في الخارج هذا العام أجاب ناصر:“نأمل ذلك.“

ولفتت الوكالة إلى أن خطة أرامكو الدخول في مشاريع غاز كبيرة تمثل تغييرًا في استراتيجية الشركة التي تعتبر أكبر شركة تصدير نفط في العالم، مشيرة إلى أن أرامكو ركزت نشاطها غالبًا على تطوير حقول النفط ومشاريع البتروكيماويات والتكرير.

وقال ناصر“نحن نجري محادثات مع بعض الدول بشأن تلك المشاريع بما فيها روسيا وأستراليا وأمريكا وأفريقيا.“

ولفتت الوكالة إلى خطط أرامكو بيع 5% من أسهمها لتمويل عملية استحواذ على شركة سابك، مشيرة إلى أن عملية البيع قد تبدأ أواخر عام 2020 أو بداية 2021.