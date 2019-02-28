وزير الطاقة الأمريكي يحذّر من مشروع قانون بشأن ”أوبك“ قد يؤدي لزيادات في أسعار الخام

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى توخي الحذّر بشأن تشريع سيسمح لإدارة ترامب بمقاضاة ”أوبك“ وغيرها من منتجي النفط؛ بسبب تخفيضات في إنتاج الخام، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة تدفع الأسعار للصعود في الأجل الطويل.

وأبلغ الوزير مؤتمرًا صحفيًا في مقر وزارة الطاقة: ”نحتاج فعلًا إلى أن نكون حذّرين قبل إقرار تشريع قد يكون له تأثير يتجاوز بكثير عواقبه المقصودة“.

وأشار بيري إلى أن مشروع القانون ربما يتسبب في تقليص إدارة الإمدادات من جانب منتجي النفط في الأسواق العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى تخمة في النفط وتراجع الأسعار.

وأضاف أن ذلك قد يكون له تأثير غير مقصود يدفع في نهاية المطاف الكثير من المنتجين إلى خارج السوق، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا.

وأقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب بالإجماع في الـ7 من شهر فبراير/شباط الجاري، مشروع قانون يلقى دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معروف باسم قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك.

ومن شأن التشريع تعديل القانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، ليلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلًا أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، ويسمح التشريع لوزارة العدل الأمريكية بمقاضاة المنظمة أو أي من أعضائها بدعوى التواطؤ.

وقدم السناتور تشاك جراسلي، وهو داعم جمهوري لاستخدام الإيثانول المستخرج من الذرة كوقود للسيارات، والسناتور آمي كلوبوتشار، وهي نائبة ديمقراطية، مشروع قانون مماثلًا.

وظهرت نسخ من مشروع القانون في الكونغرس على مدار الـ20 عامًا الماضية، وجرت الموافقة على مشروع قانون في عام 2008، لكن الرئيس جورج دبليو بوش لم يوقع قط التشريع ليصبح قانونًا.

وترتفع أسعار النفط بوجه عام هذا العام مع تمسك ”أوبك“ وروسيا بتخفيضات في إنتاج الخام، على الرغم من ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب على ”تويتر“ هذا الأسبوع: ”أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة، العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية – الوضع هش!“.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية حين سُئل عما إذا كان ترامب سيدعم مشروع قانون نوبك: ”لا ندعم السلوك المشوه للسوق بما في ذلك التكتلات الاحتكارية“.

وجرى تداول النفط في نيويورك مرتفعًا 15 سنتًا إلى 57.09 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليوني برميل يوميًا على مدار السنة المنقضية، ليصل إلى مستوى قياسي عند 12 مليون برميل يوميًا، مما يساعد في الحفاظ على توازن الأسواق.