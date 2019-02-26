الرئيس التنفيذي لأرامكو: إعادة تشغيل حقل السفانية النفطي السعودي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، يوم الثلاثاء، إن حقل السفانية النفطي عاد للعمل، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي.

أدلى أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو بتلك التصريحات خلال مناسبة للصناعة في لندن.

ويعتبر السفانية أضخم حقل نفط بحري في العالم بطاقة تتجاوز مليون برميل يوميًا. وينتج الحقل خام النفط الثقيل.

وكانت ”رويترز“ نشرت يوم الجمعة، نقلًا عن مصدرين تجاريين، أن أرامكو انتهت من أعمال الإصلاح في الحقل بما يسمح باستئناف الإنتاج الكامل.

من جانب آخر، قال الناصر إن السعودية تستهدف تصدير 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز قبل 2030، من موارد تقليدية وغير تقليدية.

وأضاف أن ”خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وأن أرامكو ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة“.