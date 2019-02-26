”أرامكو“: صناعة النفط تواجه ”أزمة فهم“

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة ”أرامكو“ السعودية الثلاثاء، إن صناعة النفط تواجه ”أزمة فهم“، وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.

وأضاف الناصر أن ”من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعًا في الأساس بقطاع النقل“، لافتًا إلى أن ”صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة.. مزايانا التقليدية، متمثلة في معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر في المتناول، غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم“.

ودعا الناصر إلى ”مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية النمو في المستقبل“، مؤكدًا أن صناعة النفط يجب أن ترد على النظريات المبالغ فيها، مثل نظرية ذروة الطلب النفطي“.

ويتوقع كثيرون أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال السنوات المقبلة في ظل تشديد معايير الانبعاثات في أنحاء العالم ونمو الطلب على السيارات الموفرة في استهلاك الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.