النفط ينخفض بعد دعوة ترامب لكبح الأسعار‎

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت 3% في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة ”أوبك“ إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.

وفي الساعة الـ 05:33 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض 10 سنتات أو 0.2%، عن آخر إغلاق. ولامس برنت -الذي هبط 3.5% أمس الاثنين- أدنى مستوى له منذ الـ 14 من فبراير/ شباط، عند 64.32 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتًا أو 0.5%.

ويقول المحللون، إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة، والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج.

وزادت أسعار برنت 8.1% بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير/ شباط.

وأبدى ترامب يوم الاثنين، قلقه بشأن أسعار النفط، وجدَّد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.