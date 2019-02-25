ترامب: العالم لن يتحمل ”طفرة“ في أسعار النفط

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى عدم رفع الأسعار، مؤكدًا أن العالم ”لا يستطيع تحمل طفرة سعرية“.

وأعرب ترامب في تغريدة له على تويتر، الإثنين، عن قلقه بشأن أسعار النفط، وقال: ”أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي. أوبك، رجاء استرخوا وخذوا الأمور ببساطة. العالم لا يستطيع تحمل طفرة سعرية- الوضع هش !“.

وتوقع بنك ”غولدمان ساكس“ الأمريكي، أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها لتصل إلى 70-75 دولارًا للبرميل، في ظل خفض الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية ”بشكل سريع“.

وقال البنك بحسب تقرير نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، يوم الإثنين، إن منتجي النفط الأمريكيين ”غير قادرين على ردم الهوة في المعروض؛ بسبب سرعة الخفض من قبل السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم“.

وأضاف التقرير: ”من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بنحو 12% عن مستواها الحالي، لتصل إلى ما بين 70 و 75 دولارًا للبرميل“.