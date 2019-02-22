السعودية توقع مذكرة تفاهم بشأن الطاقة المتجددة مع الصين

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبكين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، إن مذكرة التفاهم تضمنت ”رغبة صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتوطين عملياته عبر سلسلة القيمة؛ وذلك من أجل جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال“.

وأضافت أن المذكرة ستسهم في ”تمكين صندوق الاستثمارات العامة من دعم وتطوير عمليات التصنيع وتوليد الطاقة والتقنيات الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة، خلال الأعوام العشرة القادمة“.