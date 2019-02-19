النفط يستقر قرب أعلى مستوياته في 2019

استقرت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها للعام 2019، عند نحو 67 دولارًا للبرميل، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها ”أوبك“ على الرغم أن السوق تأثرت سلبًا بمخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يكبح الطلب.

وساعدت تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول أسعار الخام على الارتفاع أكثر من 20% منذ بداية العام الجاري. وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي في المنظمة أيضًا في شح الإمدادات بالسوق.

وبحلول الساعة 12:04 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتًا أو 0.24% إلى 66.34 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في 2019 البالغ 66.83 دولار والذي سجلته أمس الإثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا أو 0.9% إلى 56.09 دولار للبرميل.

وتظل المخاوف المتعلقة بالطلب هي الدافع الأكبر لانخفاض الأسعار، بينما حذر اتش.اس.بي.سي هولدنغز اليوم، من أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وبريطانيا قد ينجم عنه المزيد من العراقيل هذا العام.

وتُجرى اليوم، المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين؛ لحل نزاعهما التجاري في واشنطن. ويقول المتعاملون إنهم حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات.

وخفضت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون برميل يوميًا، ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.