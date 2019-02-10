بلومبيرغ: الكويت تعيد النظر بخطة تطوير قطاع النفط

ذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، اليوم الأحد، أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للحكومة تعتزم إعادة النظر في خطة تطوير قطاع النفط الممتدة حتى عام 2040، والتي تشمل إنفاق حوالي 500 مليار دولار.

وكشفت الوكالة أيضًا أن المؤسسة قد تقرر هذا العام دمج شركاتها الثماني في 4 وحدات؛ بهدف تحسين الأداء، وذلك في إطار برنامج إعادة هيكلتها.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن القرار بإعادة النظر بخطة الإنفاق يعود إلى انخفاض أسعار النفط وقرارات منظمة (أوبك) المتتالية بتقليص الإمدادات لدعم الأسعار بعد الزيادة الحادة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وقالت إن من بين الشركات التي سيتم دمجها، شركة البترول الخارجية، وشركة ناقلات الكويت، وشركة الخليج للنفط، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، مشيرة إلى أن قرار الدمج بحاجة لموافقة المجلس الأعلى للبترول.

ولفتت إلى أن المؤسسة قامت بإعادة هيكلة إدارات 8 شركات تابعة لها الأسبوع الماضي، تمهيدًا لعملية دمج محتملة قد تستغرق نحو عامين لإتمامها.

ونقلت عن المصادر قولها إن المؤسسة ستعيد النظر أيضًا في استثماراتها في صناعة النفط الثقيل؛ بهدف الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ حوالي 85 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020 أو 2021.