مؤسسة البترول الكويتية تُعيّن مجالس إدارات الشركات النفطية

قالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحفي إن مجلس إدارتها قرَّر خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة وزير النفط خالد علي الفاضل تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة بعد انتهاء مدة خدمة بعضهم.

وكان من أبرز هذه القرارات: تعيين وليد خالد البدر رئيسًا تنفيذيًا لشركة البترول الوطنية الكويتية، وعماد محمود سلطان رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط الكويت، والشيخ نواف سعود الصباح رئيسًا تنفيذيًا لشركة كي. بي. هولدينجز (آروبا)، وتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية، وعبد الناصر يوسف الفليج عضوًا منتدبًا للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.