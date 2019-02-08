إيران تعلن بدء العراق بسداد ديون الكهرباء

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الجمعة، إنّ الحكومة العراقية بدأت تسديد الديون المترتبة عليها في مجال استيراد الكهرباء من إيران، والتي بلغت نحو ملياري دولار.

وأوضح أردكانيان على هامش تصريح للصحفيين عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال صناعة الكهرباء مع العراق، أنّه “وفي ظل المحادثات التي جرت فقد بدأت عملية تسديد الديون المترتبة على العراق لإيران في مجال الكهرباء”.

وأشار إلى أنّ اتفاقية التعاون مع العراق تم تمديدها لفترة 3 أعوام، منوهًا إلى أنّ إيران ستقوم ببرنامج واسع للتعاون مع بغداد، في مجال إعادة تأهيل صناعة الكهرباء في العراق وتدريب الكوادر البشرية وخفض الإهدار في الطاقة.

وبشأن العقوبات الأمريكية، رأى الوزير الإيراني أنّ “تلك العقوبات لا تقف عقبة أمام طهران في تطوير علاقاتها مع المنطقة، خصوصًا العراق”.

وشهد، اليوم الجمعة، بالعاصمة طهران تمديد اتفاقية تصدير الكهرباء من إيران للعراق، بحضور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب من قبل شركة ‘توانير’ الايرانية والجانب العراقي.

وكان العراق وقّع في عام 2005 اتفاقية مع إيران لاستيراد الكهرباء بسعة 150 ميجاوات، والتي تم تجديدها كل عام، ووفقًا للاتفاقية الأخيرة بين الجانبين، فإنّ إيران ستصدر 1200 ميغاواط من الكهرباء سنويًا إلى العراق من خلال ثلاث طرق عبور في البصرة وديالى وميسان.

ومن أجل استلام أموال تصدير الكهرباء، وقّع رئيس البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي علي العلاق، الثلاثاء الماضي، والتي بموجبها تم تحديد آلية الدفع الجديدة بين البلدين ومدفوعات الكهرباء والغاز العراقية.