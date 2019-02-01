أسعار النفط ترتفع وسط آمال بتسوية الخلافات التجارية الأمريكية الصينية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبًا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 22 سنتًا يعادل 0.4 % فوق مستوى الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.86 دولار للبرميل، بارتفاع قدره سبعة سنتات عن التسوية السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعمًا، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.

لكن أسواق الخام، تعرضت لضغوط من مسح أجري، اليوم الجمعة، وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال يناير كانون الثاني مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.