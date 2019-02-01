الصين: المفاوضات التجارية مع أمريكا حققت “تقدمًا مهمًا”

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، الجمعة، أن هناك “تقدمًا مهمًا” في المفاوضات التجارية بين الوفدين الأمريكي والصيني في واشنطن.

ونقلت الوكالة عن بيان للوفد الصيني أن الجانبين أجريا محادثات “صادقة ودقيقة ومثمرة”.

ووفقًا لـ”فرانس برس” فإن الدولتين اتفقتا على زيادة التعاون بشأن الملكية الفكرية، فيما تعهدت الصين بزيادة وارداتها من السلع الأمريكية.

وتحاول الولايات المتحدة والصين منذ الأربعاء التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين “تجري في شكل جيد”، مضيفًا أن الصين ترغب في التوصل الى اتفاق.

وفي سلسلة تغريدات، كتب ترامب أن الاتفاق النهائي لن يترك “أي شيء” دون حل، إلا أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق إلا بعد لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ “في المستقبل القريب”.

وأضاف ترامب أن “اللقاءات تجري بشكل جيد وبإرادة طيبة (…) من الجانبين”.