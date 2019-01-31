العراق يفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

افتتحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، أول مختبر لبناء محطات شمسية، تنتج 100 كيلو واط من الطاقات المتجددة، وذلك في محاولة لسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية.

وقالت الوزارة، في بيان: “تم الاحتفال بتشغيل محطة كهروضوئية (شمسية) بطاقة (100) كيلوواط، أي ما يعادل (450) أمبير، نصبت على سطح بناية مركز تدريب بغداد، وتم ربطها مع الشبكة الوطنية”.

ويهدف العراق من المحطات الشمسية إلى إخراج أحمال القطاع الحكومي من منظومة الكهرباء الوطنية، وجعل اعتمادها على المحطات الكهروضوئية (الشمسية)، وفقًا لمعاون مدير عام دائرة التدريب نصير كريم.

وتصل درجات الحرارة في العراق خلال فصل الصيف إلى 50 درجة مئوية، وهي بيئة ملائمة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ويعد ملف الطاقة الكهربائية في العراق من الملفات “المعقدة”، التي يواجهها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وطالما حاولت الوزارات العراقية المتعاقبة إنجازه، وصرفت أموالًا طائلة لحله.

ومنحت واشنطن العراق مهلة “90” يومًا لاستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، وتنتهي المهلة منتصف شهر آذار/مارس المقبل، وهي مدة لا تكفي بأن يعتمد العراق على نفسه بالفعل في مجال الغاز والكهرباء، بحسب مختصين.

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية، لسد النقص الحاصل، خاصة في فصل الصيف، حيث تنظم تظاهرات احتجاجية كل عام بسبب التردي الحاصل في التيار الكهربائي.