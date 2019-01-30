وزارة الدفاع العراقية تحسم الجدل بشأن زيادة عدد القوات الأمريكية

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تحركات جديدة للتحالف الدولي في العراق، وذلك تعقيبًا على جدّل يعيشه الشارع العراقي منذُ أيام.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه “لا توجد أية زيادة في أفراد بعثة التحالف الدولي المتواجدة في العراق لأغراض تدريبية، ودعم لوجستي، واستشارة”.

وأشارت إلى أن “جميع الأخبار والشائعات التي تضمنت انتشار وفتح سيطرات، وعمليات إنزال، وإلقاء القبض، هي كاذبة، وأن التحالف الدولي لا ينفذ أية مهمة داخل العراق إلا بموافقة عراقية مسبقة”.

وتداولت وسائل إعلام محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن وجود قوه عسكرية أمريكية في العراق، تفتح نقاط التفتيش في الشوارع داخل بعض المحافظات.

ويبلغ حجم القوات الأمريكية في العراق نحو 5200 جندي، فضلًا عن الجنود الآخرين من قوات التحالف الأخرى، بالإضافة إلى القوات التركية التي تتمركز في معسكر “زليكان” في محافظة نينوى، وبحسب المعلومات الرسمية.

وتنتشر القوات الأمريكية، وقوات التحالف في 7 محافظات، و8 قواعد عسكرية، تتمثل في:”فيكتوري” في مطار بغداد الدولي، و”التاجي” في العاصمة بغداد، و”الحبانية” و”عين الأسد” في محافظة الأنبار، و”بلد الجوية” في محافظة صلاح الدين، و”القيارة الجوية” في محافظة نينوى، و”رينج” في محافظة كركوك – أربيل”.

ويرى مختصون في الشأن العراقي أن واشنطن تسعى إلى التمدد في البلاد، والحفاظ على المكاسب التي حققتها القوات العراقية على تنظيم “داعش”، حيثُ تعمل تلك القوات على إنشاء قاعدة جديدة قرب الحدود مع سوريا، الأمر الذي يدّل على رغبتها بالبقاء وليس الخروج.