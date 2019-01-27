العراق والأردن يبحثان إقامة مشروع أنبوب تصدير “رميلة – عقبة”

بحث وزير النفط العراقي ثامر الغضبان مع وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، يوم الأحد، سبل إقامة مشروع مد أنبوب التصديـر “رميلة – عقبة”.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي، إن “الوزير الغضبان أكد خلال استقباله زواتي حرص العراق على التعاون المشترك مع الأردن في مجالات النفط والغاز والكهرباء”، مشيرًا إلى مناقشة إقامة مشروع مد أنبوب التصدير (الرميلة – العقبة) وفقًا لمذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقًا بين الجانبين”.

وأكد البيان حرص “العراق على توطيد العلاقات مع الأردن في مجال الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)”، مشيرًا إلى أن “المباحثات التي جرت مع الأردن مثمرة وسيجني الطرفان ثمارها قريبًا على المستويين الفني والاقتصادي”.

وناقش الوزير، سبل تزويد المملكة الأردنية بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقًا بعد إصدار موافقة حكومة البلدين، كما ناقش الوزيران سبل إقامة مشروع أنبوب التصدير (الرميلة – العقبة) فضلًا عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إضافة إلى مواضيع تشمل آفاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة”.

كما نقل البيان عن وزيرة الطاقة هالة زواتي، قولها إن “الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتواصلًا مع الزيارات التي قام بها الملك عبدالله ورئيس الوزراء الأردني لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والغاز”، مؤكدة على “أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة على مستويات التعاون الاقتصادي والفني”.

وعبّرت زواتي عن أملها بأن “تؤدي المباحثات إلى التعجيل في تنفيذ المشاريع المشتركة بعد الاتفاق على الخطوات والآليات الفنية لهذه المشاريع”.

يشار إلى أن الجانبين عقدا اجتماعًا موسعًا ناقشا فيه المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وحضر الاجتماع وكلاء وزراء النفط ووكيل وزير الكهرباء نافع عبد السادة وممثل عن السفارة الأردنية، ومستشار الوزارة وعدد من المدراء والمسؤولين في الوزارة، بحسب البيان”.