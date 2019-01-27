إيران تعتزم استخدام العملة الرقمية في بيع النفط

أعلن مسؤول إيراني، يوم الأحد، أن بلاده تعتزم الدخول في مفاوضات مع 8 دول لديها أنشطة تجارية واقتصادية مع إيران، بشأن استخدام العملة الرقمية في بيع النفط الإيراني لتلك الدول.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” عن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية محمد رضا مودودي، قوله إن “إيران تعتزم التفاوض مع 8 دول من أجل تحويل استلام مدفوعات النفط من العملة الورقية إلى العملة الرقمية”.

وأكد أن “العالم يغفل عن المعاملات والأنشطة المصرفية التقليدية بالدولار، والعملة الرقمية هي بديل للعملات المادية (الورقية)، وهناك فصل جديد في استلام مدفوعات النفط بالعملة الرقمية في ظل العقوبات الأمريكية”.

وأضاف أن “العالم يخسر وزنًا من حيث المعاملات المصرفية التقليدية وتبادل الدولارات، والعملة الرقمية هي بديل عن العملات المادية، وهو فصل جديد لبلدنا لتحييد العقوبات وتطوير علاقاتها مع العالم”.

وأعرب المسؤول الإيراني عن “أمله في أن تتمكن بلاده من إقناع المستثمرين الأجانب بالقدوم إلى إيران والاستفادة من الفرص المتاحة”.

من جانبه، قال الأمين العام للبنك المركزي الإيراني محمد تالبي إن “التحقيقات حول استخدام تكنولوجيا blockchain (بلوك شين) في إيران قد تم إجراؤها وهي على وشك الانتهاء من أجل استخدام العملة الرقمية بالبلاد.

وأضاف محمد تالبي: “تجري حاليًا تحقيقات بشأن قرار البنك المركزي الإيراني بشأن العملة الوطنية التي تعتمد على blockchain”، مشيرًا إلى أن العملة الرقمية تتطلب شروطًا خاصة وليس من الضروري اتخاذ قرارات سريعة في هذا المجال.

وتابع أنه “في الوقت الحاضر، فإن البلدان تتجه نحو التوجه إلى استخدام العملة الورقية في التعاملات المالية والمصرفية وكذلك في أسواق الاستثمار وهذا سيخلق أيضًا تغييرات معينة”.

وكانت تقارير اقتصادية إيرانية قد أشارت الأسبوع الماضي، إلى أنه “من المتوقع الإعلان عن العملة الافتراضية في المؤتمر السنوي للأنظمة المصرفية الإلكترونية والمدفوعات الذي يستمر يومين، والذي سينطلق في 29 يناير الجاري في العاصمة طهران”.

وترى إيران أن “توجهها نحو العملة الافتراضية قد يوفر الحل البديل لأن اقتصادها يتضرر من العقوبات الأمريكية الصارمة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر الماضي واستهدفت أهم القطاعات بالبلاد وهي النفط والمصارف”.