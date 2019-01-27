الكويت تخصص ملياري دولار لتمويل مشروع “مصفاة الدقم” العمانية

كشفت مصادر نفطية في الكويت، أن المجلس الأعلى للبترول أعطى الموافقة النهائية لشركة البترول الكويتية العالمية، إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، لتمويل مشروع “مصفاة الدقم” العمانية بنحو ملياري دولار من أصل نحو 8.6 مليار دولار قيمة التكلفة الإجمالية.

ونقلت صحيفة “السياسية” المحلية، عن مصادر قولها “إن تمويل مشروع مصفاة الدقم ينقسم إلى جزأين يشملان التمويل الذاتي من مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط العمانية، على أن يتحمل الجانبان نحو 4 مليارات دولار مناصفة بحوالي ملياري دولار لكل طرف”.

وأضافت أن “الجزء الثاني من تمويل المشروع سيكون عن طريق الاقتراض بقيمة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار من 29 مؤسسة تمويل عالمية وإقليمية بموجب اتفاقية قروض وقعتها شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيميائية مع تلك المؤسسات في أواخر عام 2018”.

وأطلقت مؤسسة البترول الكويتية وشركة النفط العمانية مشروع “مصفاة الدقم” المشترك في نيسان/ أبريل العام الماضي، وهو الأول من سلسلة مشاريع ستنفذها الشركة الكويتية في السلطنة حسب مسؤولي المؤسسة.

ومن المتوقع أن تبدأ “مصفاة الدقم” شرق السلطنة بالعمل عام 2021 بطاقة إنتاج تبلغ حوالي 230 ألف برميل يوميًا، وهي أكبر مشروع تكرير في عمان.