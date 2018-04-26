الكويت وسلطنة عُمان تضعان حجر الأساس لمصفاة الدقم‎

أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية، الخميس، وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة الدقم بالشراكة بين سلطنة عمان والكويت، بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم الانتهاء من المشروع بعد 42 شهرًا من الآن، وستبلغ الطاقة التكريرية 230 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

وحسب البيان، ستنتج المصفاة الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، وقعت الكويت، ثلاثة عقود هندسية للبدء بعمليات إنشاء مصفاة الدقم بسلطنة عُمان.

وتمت ترسية العقد الأول والخاص بإنشاء وبناء الوحدات الرئيسية، إلى تحالف تكنكاس رمونداس الإسبانية مع دايو الكورية.

وتم ترسية العقد الثاني والخاص بإنشاء وبناء الوحدات المساندة، إلى تحالف بتروفاك البريطانية مع سامسونغ الكورية.

وستقوم شركة سايبم الإيطالية، بتنفيذ العقد الثالث الخاص بإنشاء وبناء مرافق الخدمات التابعة والتي تشمل عدد 8 خزانات لتخزين النفط الخام في ميناء رأس مركز.

ويتضمن العقد الثالث، إنشاء خط أنابيب بطول 80 كم لتوصيل النفوط من ميناء راس مركز (جنوب شرق) إلى مصفاة الدقم، ومرافق تصدير وخزانات للمنتجات في ميناء دقم للتصدير.

وستقام مصفاة الدقم على مساحة 900 هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع) في منطقة الدقم الاقتصادية، الواقعة جنوب سلطنة عمان.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية شراكة لتطوير مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، وتملك الكويت 50% من المشروع.

ومصفاة الدقم، جزء من منطقة صناعية واسعة، هي أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة ويهدف لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدًاعن النفط.