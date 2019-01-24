25 مليون يورو من فرنسا للاستثمار في الطاقة المتجددة بالأراضي الفلسطينية‎

قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم الخميس، إن وكالة التنمية الفرنسية خصصت 25 مليون يورو كقروض للأفراد والمؤسسات عبر بنكي القاهرة عمان وفلسطين لتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف ملحم في رام الله “هذا قرض… لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة للقطاع الخاص وللمؤسسات الخاصة وللأفراد”.

وتابع “سوف يشجع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة في تنوع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة”.

وأوضح ملحم، أن هناك خمسة ملايين يورو مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار المشروع “لدعم البناء المؤسساتي لسلطة الطاقة والتشريعات المتعلقة بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة”.

وأضاف “حاليًا لدينا 30 ميجاواط على الشبكة من الطاقة الشمسية”. وقال “منحنا رخص 13 مشروعًا بقدرة 42 ميغاواط بالإضافة إلى مشروع بقدرة 157 ميغاواط قيد الدراسة. هذا يشكل أكثر من 20 في المئة من احتياجات فلسطين، وهذا أكثر من الخطة الإستراتجية لعام 2020”.

وتقدم الحكومة الفلسطينية تسهيلات للاستثمار في الطاقة، منها إعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات إنتاج الطاقة المتجددة.

ووصف بيير كوشار، القنصل الفرنسي العام في القدس المشروع بالمهم “لدعم قطاع الطاقة في فلسطين… مع ازدياد عدد السكان ومواجهة الصعوبات بسبب الاحتلال”.

وأضاف خلال مشاركته في إطلاق المشروع “هذا أول مثال للتعاون بين المانحين والبنوك والقطاع الخاص في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة”.

وتابع “زيادة المبلغ تعتمد على تجاوب السوق مع هذا المشروع، الذي يمثل بداية كبيرة عند 25 مليون يورو”.