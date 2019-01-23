تقرير: واشنطن قد تواصل السماح لإيران بتصدير نفطها

توقع مركز أبحاث أمريكي، أن تستمر واشنطن في منح إعفاءات لبعض الدول لشراء النفط الإيراني هذا العام، لتجنب صعود حاد بالأسعار على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين، بأن الهدف هو خفض صادرات نفط طهران إلى مستوى الصفر.

وأكد معهد سياسات الشرق الأوسط في تقرير نشره الثلاثاء، أن “تلك الإعفاءات التي منحتها واشنطن لعدد من الشركات الأوروبية والآسيوية، أتاحت لإيران تصدير ما بين 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميًّا في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي”.

ولفت التقرير إلى وجود تكهنات كثيرة الآن، عن ما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب ستوقف تلك الإعفاءات أو توافق على تمديد كامل أو جزئي، معربًا عن اعتقاده أن “منظمة أوبك ستواجه مأزقًا، عندما يجتمع وزراء نفطها في فيينا في الـ 17 من نيسان/ أبريل المقبل لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها للنصف الثاني من العام، في ضوء ما ستفعله واشنطن تجاه صادرات النفط الإيرانية في إطار العقوبات التي فرضتها على طهران”.

وأوضح التقرير، أن “حدة التصريحات الأمريكية تجاه إيران لم تتغير، لكن موضوع الإعفاءات لم يتحدد بعد وقد يتوقف على مستوى أسعار النفط بعد اتفاق أوبك وشركائها نهاية العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا للنصف الأول من العام الحالي لإزالة الفائض في السوق وتجنب انهيار الأسعار”.

وتابع، “ما يثير التكهنات -أيضًا- هو أن أيَّ قرار من واشنطن بشأن الإعفاءات سيتم اتخاذه في شهر أيار/ مايو أي قبل قدوم فصل الصيف مباشرة، وهو الفصل الذي يشهد زيادة كبيرة في قيادة السيارات؛ ما يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود.”

وأضاف التقرير: “لهذا السبب فإنه من المرجح أن تتخذ واشنطن قرارًا بتمديد الإعفاءات لشراء النفط الإيراني ولو بشكل جزئي، مع الاستمرار في السياسة المعلنة، وهي خفض صادرات النفط لطهران إلى مستوى الصفر دون إبداء أيّ التزام تجاه تاريخ تحقيق هذا الهدف”.