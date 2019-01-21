إيران تعتقل 6 أشخاص بينهم مسؤولان بتهمة تهريب النفط

ألقت السلطات الأمنية في محافظة شيراز جنوب إيران، يوم الإثنين، القبض على مسؤولَيْن و4 موظفين في وزارة النفط؛ بتهمة تهريب النفط.

ونقلت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله، إن “وزارة الأمن اعتقلت رئيس شركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية علي خادميان ونائبه في محافظة شيراز، بالإضافة إلى اعتقال 4 موظفين في الشركة التابعة لوزارة النفط؛ بتهمة تهريب النفط”.

وأضاف المصدر، أن “سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص هو المشاركة في تهريب وبيع 10 ملايين لتر من الوقود خارج الشبكة، إلى أحد الأشخاص”.

وقبل بضعة أشهر، ألقي القبض على حاكم مقاطعة “مرودشت” التابعة لمحافظة شيراز، مع 6 من أعضاء مجلس بلدية المدينة؛ بتهمة “الفساد الاقتصادي”.