خمس دول تقدم عروضًا لإنشاء أول مفاعلين نوويين في السعودية‎

قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية، خالد السلطان، إن بلاده تلقت عروضًا لإنشاء أول مفاعلين نوويين على ساحل الخليج العربي، من خمس دول.

وأضاف السلطان، خلال مؤتمر صحفي من الرياض، اليوم الثلاثاء، إن الدول المتقدمة هي: “الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، والصين”.

وتخطط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، لبناء مفاعلين نوويين للحد من اعتمادها على النفط في توليد الطاقة الكهربائية، ما يجذب اهتمام عديد الشركات العالمية.

وأضاف أن “تكلفة المفاعل النووي الواحد تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، بحسب التكلفة عالميًا”.

وتستهدف السعودية توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 جيجاواط بحلول 2020، و9.5 جيجاواط بحلول 2023.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، سابقًا، إن السعودية ملتزمة بقصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية فقط دون العسكرية.