اعتماد مخطط مشروع “البحر الأحمر” بالسعودية.. تعرف على تفاصيله

نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ”مشروع البحر الأحمر” في المملكة العربية السعودية.

وتضمّن المخطط العام للمشروع الذي شاركت في إعداده شركتا “دبليو إيه تي جي- WATG” و”بورو هابولد- Buro Hapold”، تصاميم عمل عليها مجموعة تُعَد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.

وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، 14 فندقًا فخمًا، بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، في تصريح له بهذه المناسبة: “إن هذه التصاميم، التي تم عرضها على مجلس الإدارة، ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية؛ مشيرًا إلى أنه، وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز -لا استغلال- النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها”.

ويعد مشروع البحر الأحمر، جزءًا مهمًا من استراتيجية “رؤية المملكة 2030″، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي (5.3 بليون دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي للمملكة؛ وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

يُذكر أنه من المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030؛ حيث سيتم -وفق المخطط العام المعتمد- تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد 10 آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر، كما تضم الوجهة: (جبالًا خلابة، وبراكين خامدة، وصحاري، ومعالم ثقافية وتراثية). ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022؛ حيث ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل: (الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية).