النفط يصعد 1% مع خفض الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، وسط تخفيضات في المعروض تقودها “أوبك” وروسيا، لكن تدهور الآفاق الاقتصادية قد ينال قريبًا من نمو الطلب على الوقود.

وسجل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة 59.80 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0628 بتوقيت غرينتش، مرتفعًا 81 سنتًا بما يعادل 1.4% عن آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.21 دولار للبرميل بزيادة 70 سنتًا أو 1.4%.

وقالت شركة السمسرة “فيليب فيوتشرز”: إن “التخفيضات التي تقودها أوبك وتراجع عدد الحفارات الأمريكية عززا المعنويات في السوق في العام الجديد”.

واتفقت منظمة “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج، لكبح تخمة المعروض العالمية.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج نفطي جديد من ذروة 2018 البالغة 888 حفارًا إلى 873 في أوائل العام الحالي؛ ما قد ينال من زيادة الإنتاج التي تجاوزت مليوني برميل يوميًّا العام الماضي، ليصل إنتاج الخام الأمريكي لمستوى قياسي عند 11.7 مليون برميل يوميًّا.