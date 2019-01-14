أسعار النفط تهبط متأثرة بتراجع التجارة الصينية

هبطت أسعار النفط 1% الاثنين، وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارًا للبرميل، بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفًا في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، منخفضة 60 سنتًا، أو ما يعادل 1%، عن سعر التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، بما يعادل 1.1%، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارًا للبرميل.

وهبط إجمالي الصادرات الصينية 4.4% في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة مع السنة السابقة، مسجلًا أكبر هبوط شهري في عامين، وفقًا لما أظهرته بيانات رسمية الاثنين. ويشير هذا إلى مزيد من التراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانكمشت الواردات أيضًا بنسبة 7.6%، مسجلة أكبر تراجع منذ يوليو/تموز 2016.

وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال كانون الأول/ديسمبر عند 10.31 مليون برميل يوميًا، متماسكة بذلك فوق مستوى العشرة ملايين برميل يوميًا للشهر الثاني على التوالي.

جاء هذا بفعل بناء مخزونات في المصافي المستقلة الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.