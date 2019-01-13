وزير الطاقة السعودي: لا حاجة لاجتماع استثنائي لـ”أوبك” قبل ابريل

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد، إنه لا يرى حاجة إلى اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول قبل ابريل نيسان.

وأكد الفالح، في كلمة أمام مؤتمر نفطي بأبوظبي، إن السوق النفطية “على الطريق السليم وستعود للتوازن بسرعة”.

وكشف وزير الطاقة السعودي، أن “أرامكو السعودية ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار”.

ولم يذكر خالد الفالح، عملة إصدار الدين المزمع، لكنه قال الأسبوع الماضي خلال مناسبة في الرياض إن السندات – التي ستكون الأولى لأرامكو في أسواق الدين العالمية – من المرجح أن تكون بالدولار الأمريكي.

وكان الوزير قال الأسبوع الماضي، إن شركة النفط السعودية العملاقة ستصدر السندات في الربع الثاني من العام الجاري.