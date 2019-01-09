زيادة احتياطات النفط السعودية بـ2.2 مليار برميل في 2017

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأربعاء، أن احتياطيات النفط في المملكة ارتفعت بـ2.2 مليار برميل إلى 263.2 مليار برميل مع نهاية 2017.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض: “زادت احتياطيات الغاز بواقع 17 تريليون قدم مكعب إلى 319.5 تريليون قدم مكعب”.

وحسب التقرير السنوي “لأرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم، تبلغ احتياطيات المملكة المثبتة من النفط 256.7 مليار برميل.

وقال الفالح: إن التدقيق الأخير لحجم الاحتياطيات يثبت صحة اعتقادنا بأن “أرامكو السعودية” أكبر شركات العالم قيمة.

وأعلنت حكومة المملكة، منذ أكثر من عامين، عزمها طرح 5 بالمئة من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام خلال 2018، مقدرة قيمة الشركة بتريليوني دولار، وهو أعلى من تقديرات عالمية أخرى.

وتهدف السعودية من الطرح إلى استخدام الأموال المتحصلة في تنويع الاقتصاد، الذي تضرر جراء التراجع في أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

وأكد الفالح أن تقييمًا مستقلًا أجرته المملكة (لم تحدد أطرافه)، أظهر أن كل برميل من النفط تنتجه السعودية هو الأكثر ربحية عالميًا.