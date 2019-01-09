مصدر: السعودية ستعلن زيادة طفيفة في احتياطيات النفط والغاز

أفاد مصدر مطلع أن من المتوقع أن تعلن السعودية اليوم الأربعاء عن زيادة طفيفة في احتياطياتها من النفط الخام والغاز بعد إجراء مراجعة مستقلة لها.

واحتياطيات السعودية من النفط سهل الاستخراج، هي الأضخم في العالم منذ فترة طويلة.

ولنحو 30 عامًا – ورغم زيادة الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتطور التكنولوجيا – ظلت الرياض تعلن سنويًا أرقام الاحتياطيات ذاتها دون تغير عند حوالي 261 مليار برميل وفقًا لمراجعة إحصائية تجريها بي.بي.

ويعقد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مؤتمرًا صحفيًا في الرياض اليوم الأربعاء لإصدار الإعلان في حوالي (30 :11) بالتوقيت المحلي (08:30 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أيضًا أن يقدم تفاصيل جديدة عن استراتيجية الطاقة للمملكة.