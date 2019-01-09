الهند تبدأ دفع ثمن استيراد النفط الإيراني بعملة “الروبية”

بدأت الحكومية الهندية، دفع ثمن استيراد النفط الإيراني بالعملة المحلية “الروبية”، وهي أول مدفوعات من نوعها منذ إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال تشاران سينغ، المدير التنفيذي لبنك يو.او.سي المملوك للدولة الهندية، الثلاثاء، “تلقينا اليوم كمية لا بأس بها من بعض شركات النفط”، ولم يكشف عن أسماء شركات النفط أو المبلغ الذي تم إيداعه.

ومن جانبها، قالت مصادر هندية، إن شركة الهند الوطنية للنفط وشركة النفط ماندالور ريفاينر والبتروكيماويات MRPL.NS قدمتا مدفوعات لواردات النفط الإيراني.

وبلغ إجمالي الواردات الهندية من إيران حوالي 11 مليار دولار بين نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، وكانت واشنطن قد أعفت 8 دول من بينها الهند بشكل مؤقت لشراء النفط الإيراني.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وترغب بمواصلة شراء النفط الإيراني لأنها تقدم شحنات مجانية وفترة ائتمان ممتدة، في حين ستستخدم إيران أموال الروبية لدفع معظمها للواردات من الهند.

وأصدرت الهند إخطارًا بإعفاء المدفوعات إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) لواردات النفط الخام من الضرائب المستقطعة، ما يسمح لمصافي التكرير بإزالة ما يقدر بـ 1.5 مليار دولار من الرسوم.

وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قد قال، أمس الثلاثاء، إن بلاده تبتكر آليات دفع تشمل مقايضة مع شركاء تجاريين مثل الهند والصين وروسيا في أعقاب تأجيل إنشاء الآلية المالية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع طهران.