تركيا تستأنف واردات النفط الإيراني بموجب إعفاء أمريكي

قالت مصادر تجارية وملاحية، إن تركيا استأنفت واردات النفط الخام الإيراني، بعد توقف لمدة شهر واحد في نوفمبر/ تشرين الثاني، حين أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ومنحت الولايات المتحدة تركيا ودولًا أخرى إعفاء للاستيراد، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت تركيا، إنه بموجب الإعفاء يسمح لها بالحصول على ثلاثة ملايين طن سنويًا، بما يعادل نحو 60 ألف برميل يوميًا.

وكانت تركيا تستورد نحو 200 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني، قبل أن تعلن واشنطن، العام الماضي، انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، المبرم في عام 2015، وتعيد فرض عقوبات عليها.

وقلصت تركيا وارداتها من إيران، في الأشهر السابقة؛ لسريان العقوبات في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتوقفت وارداتها تمامًا، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن في ديسمبر/ كانون الأول، استقبلت تركيا ناقلتين تحملان كميات من النفط الإيراني، تعادل نحو 54 ألف برميل يوميًا، خلال ديسمبر/ كانون الأول، وفقًا لمصدر ملاحي وتجاري مطلع على المسألة.

وسلمت الناقلة “سولان” شحنتها في ميناء ألياجا، فيما فرغت الناقلة “سي توباز1” شحنتها في توتونجيفتليك.

وأفادت المصادر وبيانات تتبع الشحن على “رفينيتيف أيكون”، أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني، تستعد تركيا لتلقي شحنة من الناقلة “سينوبا” المملوكة لإيران.