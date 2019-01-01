وزير الطاقة الإماراتي: متفائلون بتحقيق التوازن في سوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال متفائلًا بتحقيق التوازن في سوق النفط، خلال الربع الأول من 2019.

وقال الوزير عبر حسابه بموقع “تويتر”، “نستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول، خصوصًا بعد اتفاق تخفيض الإنتاج مع الدول من خارج المنظمة. وفي هذا الوقت نسترجع التوقعات المتشائمة قبل عام، والتي كنا نخالفها بنظرتنا التفاؤلية التي تحققت فكان عام 2018 عامًا تصحيحيًا و إيجابيًا”.

نستقبل عام 2019 بنظرة تفاؤلية تجاه تحقيق التوازن في سوق النفط خلال الربع الأول خصوصاً بعد أتفاق تخفيض الإنتاج مع الدول من خارج المنظمة. وفي هذا الوقت نسترجع التوقعات المتشائمة قبل عام و التي كنا نخالفها بنضرتنا التفاؤليه التي تحققت فكان عام 2018 عاماً تصحيحياً و أيجابياً. — سهيل المزروعي (@HESuhail) January 1, 2019

وكانت “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا، اتفقوا في ديسمبر/ كانون الأول، على خفض إنتاج المنظمة من النفط، بدءًا من يناير/ كانون الثاني، بواقع 0.8 مليون برميل يوميًا عن مستويات أكتوبر/ تشرين الأول، بينما يساهم المنتجون المستقلون بتخفيضات إضافية قدرها 0.4 مليون برميل يوميًا.