وزير النفط: مشترو الخام الإيراني من القطاع الخاص يصدرونه دون مشاكل

قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن مشتري الخام الإيراني من القطاع الخاص يصدرونه “دون مشاكل” رغم العقوبات الأمريكية التي تستهدف صادرات طهران النفطية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبدأت إيران بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل التصدير في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي قبيل فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعات منها النفط، بدأ سريانها في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال الوزير زنغنه إن “من اشتروا النفط في البورصة نجحوا في تصديره دون مشاكل في هذا الشأن”.