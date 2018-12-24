تشيلي.. تحقيق قضائي للكشف عن تسمم مواطنين بالنفط الإيراني

كشف تقرير إخباري أن السلطات القضائية في دولة تشيلي فتحت تحقيقًا حول تسمم مئات المواطنين؛ نتيجة تسرب مواد سامة أثناء نقل الشركة الحكومية للطاقة كميات من النفط الخام الإيراني، في آب/ أغسطس الماضي.

وذكر التقرير أن وفدًا من النيابة العامة وقوات الأمن في تشيلي توجه، الإثنين، إلى مصفاة الشركة الوطنية للنفط “ENAP” الواقعة جنوبي العاصمة سانتياغو؛ لمعاينة الموقع وفق مجريات التحقيق.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة بمنطقة “بيو بيو” أن “المسؤولين القضائيين يجرون تحقيقًا حول حقيقة صلة نقل النفط الخام الإيراني للمصافي الواقعة في مناطق هوالبن وكوينترو، شمال شرقي العاصمة، وتسببها بتسمم مئات المواطنين من سكان تلك المناطق؛ نتيجة تسرب غازات سامة”.

وأضاف التقرير أن “أكثر من 500 شخص، غالبيتهم من الأطفال، في منطقة كوينترو والقرى المجاورة لها خضعوا لمعاينة صحية دورية، منذ أغسطس الماضي، بعد تأكيد سكان تلك المناطق استنشاقهم غازات كيميائية وصفوا رائحتها بالشديدة للغاية”.

من جهتها، رفضت شركة “ENAP” الاتهامات الموجهة لها حول التقصير في تسرب المواد السامة، فضلًا عن نفيها وجود أي علاقة بينها وبين نقل كميات من النفط الخام الإيراني خلال شهر أغسطس الماضي.

وتحظر العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تصدير أي كميات من المنتجات النفطية للخارج، حيث أعلنت عدد من الدول وكبرى شركات ومصافي النفط حول العالم وقف استيراد النفط الإيراني؛ تفاديًا لخرق العقوبات.