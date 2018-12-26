أسعار “برنت” بأدنى مستوى منذ 16 شهرًا بفعل تخمة المعروض

تراجعت أسعار عقود نفط برنت الآجلة، في بداية تعاملات الأربعاء، لأدنى مستوى منذ 16 شهرًا ونصف الشهر، تحت ضغوط تخمة المعروض داخل الأسواق العالمية.

وتقترب أسعار برنت من الهبوط دون 50 دولارًا للبرميل، رغم اتفاق منتجين بتنفيذ خفض للإنتاج اعتبارًا من مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين منتجي “أوبك” وآخرين مستقلين لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وبحلول الساعة الـ(08:02 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط، بنسبة 0.47% أو 24 سنتًا، إلى 50.45 دولار للبرميل.

وعلى العكس، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس”، تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.45% أو 19 سنتًا إلى 42.72 دولار للبرميل.

وينتهي في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اتفاقٌ بدأ مطلع 2017 يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًّا، تم تقليصه لاحقًا إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول “أوبك” ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.