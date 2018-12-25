الكرملين: لا سبب لعقد اجتماعات طارئة بسبب انخفاض أسعار النفط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن الكرملين لا يرى سببًا لعقد اجتماعات طارئة ومفاوضات دولية؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأضاف “بيسكوف” في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية: “لا يوجد سبب لعقد أي اجتماعات طارئة”، ردًا على سؤال حول اجتماع محتمل في الكرملين بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط حاليًا، في ظل عزوف المشترين قبيل موسم العطلات على مدار الـ 15 يومًا المقبلة؛ بسبب تخمة المعروض العالمي.

وأشار “بيسكوف” إلى “تأخر” تأثير اتفاق (أوبك +) والذي يهدف إلى تعديل أسعار الطاقة.

وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون المستقلون بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في 2019، حيث ستخفض “أوبك” إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميًا.

ونهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ملتزمة بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميًا في 2019، في إطار اتفاق (أوبك+).