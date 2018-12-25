الكويت: ندعم جميع الجهود لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط

قال وزير النفط الكويتي المعين حديثًا، خالد الفاضل، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الفاضل تأكيده أن الكويت “ملتزمة باتفاقات أوبك المبرمة في وقت سابق من هذا الشهر مع الدول غير الأعضاء، والتي تشمل خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا لستة أشهر بدءًا من يناير/ كانون الثاني”.

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2017 في ظل عزوف المشترين عن السوق قبيل موسم العطلات على مدى الأسبوعين المقبلين، وذلك بسبب تخمة المعروض العالمي.