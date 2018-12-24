اتفاق بين الوفاق ومؤسسة النفط على خطة لحماية الحقول في ليبيا

اتفق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، ورئيس الحكومة المعترف بها دوليًا، فائز السراج، اليوم الإثنين، على وضع خطة أمنية جديدة لحماية حقل الشرارة النفطي.

وذكرت المؤسسة في بيان “أن الخطة تتضمن إنشاء مناطق خضراء آمنة داخل الموقع؛ لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل”.

ونقل البيان عن صنع الله قوله لرئيس الوزراء: “إن المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لفتح الحقل في حال تم الإشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية”.

وساهمت الانقسامات السياسية والعسكرية بتراجع حاد في إنتاج ليبيا النفطي خلال السنوات الماضية؛ نتيجة توقف العمل في الحقول النفطية، بسبب هذه الانقسامات.