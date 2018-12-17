فائض المعروض والمخاوف الاقتصادية تضغط على أسعار النفط

استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت 2% في الجلسة السابقة لكنها ظلت تحت ضغط وسط تباطؤ اقتصادات كبرى ومخاوف من تخمة في المعروض.

وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 60.31 دولار للبرميل مرتفعة 3 سنتات بما يوازي 0.05% على سعر آخر إغلاق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.27 دولار مرتفعًا 7 سنتات أو 0.14%.

ومازال النمو المستمر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة يضغط على أسعار النفط، بينما يشكك المحللون في أن يكون الخفض المزمع للإنتاج الذي تقوده منظمة “أوبك” كافيًا لإعادة التوازن للسوق.

وقال سوكريت فيغاياكار مدير ترايفيكتا لاستشارات النفط “لا أعتقد أن تخفيضات أوبك ستفلح هذه المرة مع انسحاب قطر (من المنظمة) ورفض إيران الخفض، بينما ثمة علامة استفهام كبيرة بشأن توقيت وصول روسيا للمستوى المتفق عليه”.

وتابع “في الوقت ذاته، ستستمر زيادة الإنتاج الأمريكي. لذا فالعبء كله سيقع على عاتق السعودية التي تتعرض لضغوط هائلة من ترامب على أي حال”.

واتفقت “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج في كانون الثاني/ يناير المقبل على أن تجري مراجعة الخطوة في اجتماع نيسان/أبريل المقبل.

وتراجعت المعنويات تجاه النفط وفئات الأصول الأخرى نتيجة زيادة المخاوف إزاء ضعف النمو في أسواق كبري مثل الصين وأوروبا.