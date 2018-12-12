“أوبك” تعوض انخفاض صادرات النفط الإيرانية وتتوقع تراجع الطلب على خامها في 2019

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، اليوم الأربعاء، إنها عوضت انخفاض الصادرات الإيرانية مع استئناف العقوبات الأمريكية على طهران، وخفضت توقعاتها للطلب على نفطها في 2019، بما يبرز التحدي الذي يواجهها لمنع حدوث تخمة في المعروض حتى بعد القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج.

وقالت “أوبك” في تقرير شهري، إن إنتاجها النفطي تراجع 11 ألف برميل يوميًا فقط على أساس شهري إلى 32.97 مليون برميل يوميًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، على الرغم من إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على إيران، في الوقت الذي ضخت فيه السعودية النفط بمعدل قياسي.

وذكرت “أوبك”، أن الطلب على نفطها في 2019 سيتراجع إلى 31.44 مليون برميل يوميًا، بما يقل 100 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر الماضي، في الوقت الذي يضخ فيه المنافسون المزيد من الخام، ويكبح فيه تباطؤ الاقتصاد نمو الطلب.

واتفقت “أوبك” وحلفاؤها الأسبوع الماضي، على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019، وتعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا.