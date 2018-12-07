هبوط طفيف على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط قليلًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد صعود طفيف أمس، في حين تترقب الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بشأن مستوى الإنتاج خلال 2019.

ومن المرتقب، أن تعلن “أوبك” خلال وقت لاحق اليوم، عن قرارها بشأن مسار خفض الإنتاج خلال العام المقبل بالتعاون مع منتجين مستقلين، مع انتهاء الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2018.

وبحلول الساعة (8:00 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم شباط/فبراير بنسبة 0.07% إلى 60.02 دولار دولارًا للبرميل.

وفي الاتجاه نفسه، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم كانون الثاني/يناير بنسبة 0.12% إلى 51.43 دولارًا للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في فيينا إنه ليس واثقًا من التوصل إلى اتفاق عندما تجتمع (أوبك) مرة أخرى مع حلفائها اليوم.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير اقتراح بخفض إجمالي الإنتاج بمليون دولار يوميًا.

واعتبر الفالح أن تخفيض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا كاف لتحقيق التوازن في السوق.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 30%، من أعلى مستوى في أربع سنوات، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بسبب تزايد المخاوف من فائض المعروض بعد إعفاء الولايات المتحدة ثماني دول من شراء النفط الإيراني ، بعد تطبيق العقوبات الجديدة، فضلًا عن تزايد المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة.