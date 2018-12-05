خالد الفالح يلتقي بالممثل الأمريكي لشؤون إيران في فيينا قبيل اجتماع أوبك

قال مصدر مطلع، إن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، برايان كوك، في فيينا اليوم الأربعاء.

جاء لقاء هوك، المستشار الكبير لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالفالح، قبل يوم من اجتماع أوبك في فيينا، الذي من المقرر أن يناقش تخفيضات على إنتاج النفط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حث السعودية على عدم خفض الإنتاج لكي تبقى الأسعار منخفضة.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الشهر الماضي.

وخفض الإجراء تدفقات النفط الإيراني بشدة، وتقول واشنطن إنها تريد في نهاية المطاف وقف الشحنات الإيرانية تمامًا.