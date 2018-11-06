أسعار النفط تهبط بفعل استثناءات عقوبات إيران ومخاوف الاقتصاد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، تحت وطأة استثناءات من العقوبات منحتها واشنطن للسماح لأكبر مشتري الخام الإيراني بمواصلة الاستيراد من طهران، فضلًا عن بواعث القلق من تباطؤ اقتصادي قد يكبح نمو الطلب على الوَقود.

وقال محللون، إن توقعات حدوث تباطؤ اقتصادي في الأشهر المقبلة تؤثر سلبًا على تقديرات الطلب على الوَقود، بينما انحسرت المخاوف على صعيد المعروض.

جاء ذلك بعد أن منحت واشنطن إعفاءات لثمانية مستوردين للنفط الإيراني بما يسمح لهم بمواصلة الشراء.

وفي الساعة الـ 0653 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل، منخفضة 20 سنتًا بما يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 47 سنتًا أو 0.6% إلى 72.70 دولار للبرميل.