“سوناطراك”: أسعار الخام ستبقى بين 70 و80 دولارًا

رجح الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية)، عبد المومن ولد قدور، اليوم الأحد، بقاء أسعار النفط بين 70 إلى 80 دولارًا للبرميل.

وأضاف “ولد قدور” في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته إلى مدينة حاسي مسعود النفطية جنوب شرقي الجزائر، أنّ “الأسعار المقدرة لأسعار النفط، تخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.

وبعد أن اختبرت حاجز 86 دولارًا للبرميل خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعت أسعار خام برنت إلى حدود 77 دولارًا في الوقت الحالي.

ورد “ولد قدور” على سؤال بخصوص تراجع أسعار النفط بشكل لافت، بنهاية الشهر الماضي، بالقول: “لقد دافعنا دائمًا عن سعر عادل وملائم لبرميل النفط الخام، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين”.

وتابع بقوله: “عشوائية الأسعار (ارتفاع وانخفاض)، أمر غير جيد البتة لسوق النفط وتوازنها.. السعر الملائم لبرميل الخام، هو بين 70 و80 دولارًا للبرميل”.

وتترقب الأسواق، جلسات الافتتاح ليوم غد في البورصات العالمية، الذي يتزامن مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران (تنتج 3.45 مليون برميل يوميًا).

وتنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، نحو 1.2 مليون برميل من الخام يوميًا.