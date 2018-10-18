النفط يستقر على خلفية قفزة في مخزونات الخام الأمريكية

استقر النفط، اليوم الخميس، إذ عوّض الدعم الناتج عن التوترات المستمرة بشأن اختفاء الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، أثر التراجع الحاد خلال الليلة الماضية بسبب قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش كان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول مرتفعًا سنتًا واحدًا إلى 69.76 دولار للبرميل بعد أن انخفض ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة ليتحدد سعر التسوية دون السبعين دولارًا للمرة الأولى في شهر.

ونزل عقد أقرب استحقاق لخام برنت في لندن تسليم ديسمبر/ كانون الأول خمسة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 80 دولارًا للبرميل بعد أن أغلق على انخفاض 1.7 في المئة.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي في زيادة أسبوعية هي الرابعة على التوالي، وبما يقرب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين.

وقال كانامي جوكون، متعامل في طوكيو، “أثر قفزة المخزونات أثقل كاهل السوق، ويبدو النفط بصدد التراجع”.

وزادت المخزونات بقوة حتى مع تراجع إنتاج الخام الأمريكي 300 ألف برميل يوميًا إلى 10.9 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي؛ بسبب غلق منشآت بحرية مؤقتًا أثناء مرور الإعصار مايكل.