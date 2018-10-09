ترامب يرفع نسبة استخدام الإيثانول في البنزين

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء جهودا لزيادة نسبة الإيثانول المستخدم في البنزين في البلاد.

وقال أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ للصحفيين بعد اجتماع مغلق في البيت الأبيض إن ترامب رفع خلال الاجتماع الحظر عن المبيعات الصيفية لمزيج البنزين الذي يحتوى على نسبة أعلى من الإيثانول، والمعروف بالبنزين إي-15.

ويتوج الإعلان جهودا بذلها البيت الأبيض على مدى شهور لدمج صناعات النفط ومنافسته الذرة ضمن إصلاحات لتعزيز الطلب على الإيثانول وتخفيف تكلفة الامتثال البيئي عن كاهل المصافي.

في النهاية، يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في قراره بدون دعم من قطاع التكرير الذي كان يريد المزيد مقابل الموافقة على رفع الحظر.

وتحظر وكالة حماية البيئية الأمريكية حاليا مبيعات الصيف من البنزين المخلوط بإيثانول بنسبة 15 بالمئة (إي-15) بسبب مخاوف بشأن التلوث.

ويعارض معهد البترول الأمريكي رفع الحظر. ويعد المعهد أكبر اتحاد ممثل للشركات العاملة في قطاع تجارة المواد البترولية بالولايات المتحدة.